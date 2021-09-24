توقعات بتجاوز المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية 3.4 مليار دولار العام القادم

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من المتوقع أن تتجاوز لأول مرة قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية للدول النامية 4 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 3.4 مليار دولار، في العام القادم.وكانت قيمة المساعدات أقل من 2.5 تريليون وون في عام 2016، ثم تجاوزت 3 تريليونات وون عام 2018، ومن المتوقع أن تتجاوز 4 تريليونات لأول مرة في العام القادم.وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها حوالي 40 هيئة تابعة للحكومة المركزية والحكومات الإقليمية لتقديم مساعدات إنمائية للدول النامية أكثر من 1600 مشروع منذ بداية هذا العام وحتى الآن.ويرى المراقبون أن هناك مشروعات مكررة تنفذها تلك الهيئات، وبالتالي قام مكتب رئيس الوزراء لتنسيق السياسات الحكومية بإنشاء مركز للتعاون الإنمائي الدولي.وقال "كوان يول" رئيس مركز التعاون الإنمائي الدولي إن المركز له نقطة ضعف في تنسيق السياسات لأنه ليس لديه سلطة بشأن الميزانية والتوظيف.ومن جانبها، أعربت "لي يونغ آه" المسؤولة في رابطة التضامن من أجل الديمقراطية عن قلقها من استخدام الشركات الكورية تلك المساعدات كوسيلة للتقدم إلى الدول النامية بدلا من استخدامها لأغراض إنسانية أو لمكافحة المجاعات.