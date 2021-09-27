بدء تطعيم المراهقين والنساء الحوامل الشهر القادم

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سيتم إعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد للمراهقين بين 12 و17 عاما والنساء الحوامل اعتبارا من 18 أكتوبر، وهي آخر المجموعات المتبقية في الجدول الزمني للتطعيم.وأعلنت فرقة العمل الحكومية المختصة باللقاحات اليوم الاثنين عن خطة التطعيم في الربع الرابع من العام، والتي تتضمن بدء إعطاء الجرعات المعززة للمجموعات المعرضة للخطر، مثل كبار السن والعاملين في المجال الطبي، بالإضافة إلى تقصير المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية.وتسعى فرقة العمل إلى إكمال تطعيم 90% من كبار السن و80% من جميع البالغين بحلول نهاية أكتوبر، لتمهيد الطريق للانتقال إلى نظام التعايش مع الفيروس.وسيتم فتح الحجز للمراهقين والحوامل في أوائل أكتوبر. وهناك حوالي 2.7 مليون من المراهقين بين 12 و17 عاما، وقد ارتفعت نسبة الإصابات بدرجة حادة في تلك الفئة العمرية، حيث تم تسجيل أكثر من 3,000 حالة في أغسطس وحده.وعلى الرغم من أن معدل الإصابة منخفض نسبيا بين النساء الحوامل، فإنهن أكثر عرضة لتطور المرض إلى حالة شديدة بست مرات.وسيبدأ تقديم الجرعات المعززة في 25 أكتوبر للمجموعات ذات الأولوية التي مر على تطعيمها الكامل ستة أشهر على الأقل. ويمكن لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة تلقي جرعة التعزيز بعد شهرين من حصولهم على التطعيم الكامل.