4 من بين كل 10 كوريين في الثلاثينيات من العمر غير متزوجين في عام 2020

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تجاوزت نسبة الكوريين الجنوبيين غير المتزوجين في الثلاثينيات من العمر مستوى 40 في المائة لأول مرة مع انخفاض عدد البالغين المنخرطين في الأنشطة الاجتماعية إلى أقل مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الاثنين أن ما يصل إلى مليونين و820 ألف شخص في الثلاثينيات من العمر هم من غير المتزوجين، بعدما كان عددهم مليونين و680 ألفا قبل خمس سنوات، وذلك نقلا عن بيانات التعداد السكاني للعام الماضي 2020. وبلغت نسبة الأشخاص غير المتزوجين في الثلاثينيات من العمر 42,5% في هذه الفئة العمرية، بزيادة 6,2%، من 36,3% في عام 2015. ومن بين الرجال، كان 50,8% ممن هم في الثلاثينيات من العمر غير متزوجين، بينما كان 33,6% من النساء في هذه الفئة العمرية عازبات.وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما 13 مليونا و700 ألف، أي بنسبة 31,1% من الإجمالي، بانخفاض من 31,3% قبل خمس سنوات، حيث انخفض عدد المراهقين بشكل حاد بالتوازي مع الانخفاض المضطرد في عدد المواليد الجدد. وقالت هيئة الإحصاءات إن الظروف الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا ربما تكون قد أثرت على ذلك الاتجاه. وأظهرت الدراسات أن العديد من الشباب في كوريا يتخلون عن المواعدة والزواج وإنجاب الأطفال، بسبب عدم اليقين بشأن المستقبل، وسط ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المساكن. وأظهرت البيانات أيضا أن سبعة في المائة ممن هم في الثلاثينيات من العمر ما زالوا يتلقون مساعدات مالية من آبائهم، في حين أن اثنين ونصف في المائة ممن هم في الأربعينيات من العمر تلقوا أيضا مساعدات من الوالدين. وأضاف التقرير أن حوالي 650 ألف شخص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر يعتمدون ماليا على آبائهم.