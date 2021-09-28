تصدير أول خلية وقود هيدروجينية كورية إلى الصين

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قامت شركة "دوسان لخلايا الوقود" بتصدير أربع خلايا وقود هيدروجين إلى الصين، وهي أول شحنة من هذا القبيل من قبل شركة كورية جنوبية.وصرحت الشركة فى بيان أصدرته أمس الاثنين بأنها سوف تقوم بتركيب أربع خلايا وقود هيدروجينية بقدرة 440 كيلووات، وبقيمة 13 مليون دولار، فى منطقة "نان هاى" في مدينة "فوشان" بمقاطعة "كوانغ دونغ" في جنوب الصين. وسوف تساعد هذه الصفقة التي أبرمت مع شركة "زد كي آر جي للطاقة الذكية"، في توفير الكهرباء والتدفئة للمباني التي تضم العديد من الشقق والشركات.وقالت شركة "دوسان" إنها تتوقع أن تساعد صادراتها الأولى من خلايا وقود الهيدروجين في زيادة حصتها في السوق الصينية في المستقبل.