انتخاب كوريا الجنوبية لرئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Photo : YONHAP News

تم انتخاب كوريا الجنوبية للرئاسة القادمة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أول تعيين من نوعه منذ انضمامها إلى المجموعة التنظيمية النووية العاملة تحت إشراف الأمم المتحدة في عام 1957.وفي بيان صدر أمس الاثنين، توصل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضوا إلى ذلك القرار بالإجماع خلال اجتماعه الذي عُقد في فيينا. وسوف يعمل "شين تشيه هيون" سفير كوريا الجنوبية لدى النمسا ولدى البعثة الدائمة في المنظمات الدولية في فيينا، كرئيس للمجلس لمدة عام واحد حتى سبتمبر من عام 2022.ويترأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعاته التي تعقد بشكل عام خمس مرات في السنة، بالإضافة إلى رئاسة اللجان الدائمة. كما يقوم الرئيس بالتنسيق مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمجموعات الإقليمية، والمجموعات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن القضايا الرئيسية. وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية من بين 11 دولة، بما في ذلك كولومبيا وجمهورية التشيك وفنلندا وفيتنام، تم انتخابها حديثا لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 2021 إلى 2022.