محكمة كورية تأمر ببيع أصول شركة ميتسوبيشي في قضية العمل القسري

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أمرت محكمة كورية ببيع أصول شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة الموجودة في كوريا لإنفاذ حكم سابق يقضي بتعويض الشركة لضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب.ووفقا لدوائر قانونية أمس الاثنين، أمرت محكمة منطقة "ديجون" ببيع حقوق العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع للشركة اليابانية في كوريا، وقبلت الطلب المقدم من اثنين من المدعين في التسعينيات من العمر. وجاء هذا الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر استئنافا من الشركة اليابانية لأمر المحكمة بمصادرة حقوق براءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية المسجلة في كوريا الجنوبية.وبموجب هذا الحكم، سيخضع للبيع حقان من حقوق براءات الاختراع وحقوق علامتين تجاريتين. وسوف يحصل المدعون على أكثر من 200 مليون وون لكل منهم إذا تمت تصفية الأصول بالفعل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تأمر فيها محكمة كورية جنوبية ببيع أصول شركة يابانية فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب.