ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في سبتمبر رغم زيادة انتشار عدوى كورونا

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تحسنت معنويات المستهلك في كوريا بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر على الرغم من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 103,8 نقطة في سبتمبر، بزيادة 1,3 نقطة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق. وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقد زاد المؤشر هذا الشهر بعد ظل ينخفض لمدة شهرين متتاليين. وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري إنه نظرا لأن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ظلت في مستوى أعلى من ألف حالة على مدار أكثر من شهرين، فيبدو أن الترابط بين الإحصائيات ومعنويات المستهلك في تناقص.وقفز المؤشر الذي يقيس توقعات الناس لسعر الفائدة الرئيسي بثماني نقاط على أساس شهري إلى 134 نقطة في سبتمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير من عام 2018.