الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحوار بين الكوريتين واستعدادها للقاء كوريا الشمالية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد أنها تدعم الحوار بين الكوريتين وأنها على استعداد للالتقاء بكوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة.وقالت المتحدثة باسم الوزارة "جالينا بورتر" في إفادة صحفية عبر الهاتف أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم التعاون بين الكوريتين، وذلك عندما طُلب منها التعليق على التطورات الأخيرة في العلاقات بين كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية.وردا على سؤال حول إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، قالت "بورتر" إن واشنطن مستعدة للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، وتأمل في أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لتواصل الولايات المتحدة.ومع ذلك، رفضت المتحدثة الإدلاء بإجابات مباشرة عندما سئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقالت إن هدف الولايات المتحدة يظل محددا في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، وكررت قولها إن واشنطن مستعدة للالتقاء مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة.