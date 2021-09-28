تسجيل 2289 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اكتشاف ما يقرب من 2300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، وسط زيادة عدد الإصابات بعد عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف ألفين و289 إصابة جديدة خلال اليوم السابق، مما رفع من عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 305 آلاف و842 حالة.ويمثل هذا العدد خامس أكبر رقم من حيث عدد الإصابات على الإطلاق، وأيضا أكبر رقم بالنسبة لأيام الثلاثاء منذ تفشي الوباء في كوريا. وكان أكبر عدد تم تسجيله من قبل ليوم الثلاثاء هو ألف و729 إصابة، وكان ذلك في الأسبوع الماضي.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 2270 حالة إصابة محلية المصدر، و19 حالة لدى القادمين من الخارج.