كوريا تكشف عن جناحها في إكسبو دبي قبل 3 أيام من انطلاقه

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من المقرر أن تفتتح فعاليات معرض إكسبو دبي يوم الأول من شهر أكتوبر القادم.وقبل 3 أيام من انطلاق هذا المعرض الدولي، تم الكشف عن الجناح الكوري لوسائل الإعلام في الإمارات العربية المتحدة.ويتميز الجناح الكوري بألوانه الجميلة التي تمزج بين الأحمر والأصفر والأزرق، وتم تركيب حوالي ألف و600 من المكعبات الدورانية أمامه، كرمز لديناميكية الشعب الكوري.وقال "كولين فورمين" المحرر في صحيفة "ميد" إنه سعيد لمشاهدة الجناح الكوري قبل افتتاح إكسبو دبي، مشيرا إلى أن الجناح الكوري يضم مجموعة واسعة مما حققه الاقتصاد الكوري.وينقسم إكسبو دبي إلى 3 مساحات، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة، ويوجد الجناح الكوري ضمن مساحة التنقل.وتم تصميم الجناح الكوري ليتمكن الزوار من تجربة تكنولوجيا التنقل المتقدمة باستخدام تقنية الواقع المعزز، ولتقليل استهلاك الطاقة مراعاة لإمكانية الحفاظ المستدام على بيئة الكوكب.إلى جانب هذا، سينظم الجناح الكوري عروضا تمزج بين الكيبوب والبيبوي لتعريف الزوار بالثقافة الكورية.وقال "آن يو سوك" مدير الجناح الكوري إن الزوار سيشعرون بديناميكية الشعب الكوري من خلال المكعبات الدورانية أمام الجناح، وبالعاطفة الكورية من خلال العروض الفنية.ويعد الجناح الكوري الخامس من بين الأجنحة المشاركة في إكسبو دبي من حيث الحجم.وسيستمر انعقاد إكسبو دبي حتى شهر مارس من العام القادم.