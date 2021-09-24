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السياسية

الرئيس مون يدعو إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Write: 2021-09-28 12:38:03Update: 2021-09-28 14:21:58

الرئيس مون يدعو إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" تعليمات لحكومته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ قصير المدى صباح اليوم الثلاثاء، من خلال إجراء تحليل دقيق لبيانها الأخير وعملية إطلاق الصاروخ.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" إن الرئيس "مون" أصدر هذه التعليمات بعد تلقى تقرير من رئيس مجلس الأمن القومي "صوه هون" حول الظروف المتعلقة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا قصير المدى، ونتائج اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي.
يشار إلى أن "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قالت أمس الاثنين إن كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية إذا أوقفت ما أسمته بـ"سياساتها العدائية" تجاه بيونغ يانغ.
وجاء ذلك ردا على اقتراح تقدم به الرئيس الكوري "مون" لإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية، لكن كوريا الشمالية قامت  بإطلاق صاروخ صباح اليوم.
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