الرئيس الكوري يؤكد أن حكومته ستنفذ مهامها بمسؤولية جسيمة

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن حكومته ستضع أولوية قصوى لبناء قاعدة صلبة من أجل تحقيق تغيير كبير في البلاد خلال ما تبقى له من الفترة الرئاسية.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن الحكومة ستنفذ مهامها بمسؤولية جسيمة للتغلب على الأزمات التي تواجهها البلاد حاليا.وأعرب الرئيس "مون" عن قلقه من زيادة انتشار فيروس كورونا بعد عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" الطويلة، قائلا إنه مازال هناك عددٌ كبير من المواطنين الذين لا يشعرون بتعافى الاقتصاد الكوري رغم تمتع البلاد بانتعاش في الاقتصاد الكلي.وأكد الرئيس أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها للتغلب على أزمة كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.وأشار إلى أن عدد الموظفين في شهر أغسطس الماضي بلغ مستوى 99.6% من الذين تم توظيفهم قبل تفشي فيروس كورونا، معربا عن توقعاته بأن يعود التوظيف إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا، إذا استمر اتجاه التوظيف في الزيادة كما هو عليه الآن.وتعهد الرئيس "مون" بتقديم دعم لأصحاب الأعمال والمحلات الصغيرة الذين لا يزال يعانون من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بناء على قانون تعويض الخسائر الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن من شهر أكتوبر القادم.كما تعهد بأن تبذل الحكومة قصارى جهدها لتطبيع حياة الشعب اليومية، داعيا أفراد الشعب إلى المشاركة في حملات الحجر الصحي والتطعيم.