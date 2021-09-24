إس كي تستثمر 5.1 تريليون وون لبناء مصانع بطاريات كهربائية في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قررت شركة "إس كي إنوفيشن" الكورية استثمار مبلغ كبير لبناء مصانع للبطاريات في الولايات المتحدة بالمشاركة مع شركة "فورد" الأمريكية للسيارات.وأعلنت "إس كي إنوفيشن" اليوم الثلاثاء أن المجلس التنفيذي للشركة وافق أمس الاثنين على مشروع لاستثمار 5.1 تريليون وون، أي ما يعادل 4.45 مليار دولار، لبناء مصانع لإنتاج البطاريات في الولايات المتحدة.وقالت "إس كي" إنه سيتم تنفيذ الاستثمار الفعلي على مراحل حسب التطورات التي ستحدث في بناء المصانع.وكانت شركة "إس كي إنوفيشن" الكورية وشركة "فورد" الأمريكية قد اتفقتا في شهر مايو الماضي على استثمار إجمالي 6 تريليونات وون في بناء مصانع لإنتاج 60 غيغاواط سنويا من البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.وقد زاد حجم استثمارات "إس كي" الكورية بمقدار تريليوني وون.