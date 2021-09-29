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الدولية

استبيان يضع سيول في المرتبة 42 في قائمة أفضل 100 مدينة حول العالم

Write: 2021-09-29 10:20:36

استبيان يضع سيول في المرتبة 42 في قائمة أفضل 100 مدينة حول العالم

Photo : YONHAP News

احتلت العاصمة الكورية سيول المرتبة 42 في استطلاع حديث لأفضل المدن حول العالم. وأطلقت شركة الاستشارات العالمية "ريزونانس" قائمة بأفضل 100 مدينة حول العالم بناء على قياسات لست فئات، وهي: الأماكن والمنتجات والأشخاص والازدهار والبرمجة والترويج.

ومن بين المدن الآسيوية، جاءت طوكيو وسنغافوره في قائمة العشرة الأوائل، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي، بينما كانت دبي هي المدينة غير الغربية الوحيدة الأخرى التي دخلت قائمة العشرة الأوائل.

واحتلت كل من لندن وباريس ونيويورك المراكز الثلاثة الأولى، بينما احتلت موسكو المركز الرابع. وجاءت لوس أنجلوس وبرشلونة ومدريد في المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.
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