فريق تحقيقات قضايا الفساد يداهم مكتب المدعي العام للتحقيق في فضيحة التدخل السياسي

Photo : YONHAP News

داهم فريق تابع لهيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في كوريا أمس الثلاثاء مكتب المدعي العام الأعلى ضمن التحقيقات في فضيحة التدخل السياسي التي يتهم فيها المدعي العام السابق "يون صوك يول".ووفقا للمجتمع القانوني، قام فريق هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين مكون من محققين ومساعدين، بمداهمة مبنى مكتب المدعي العام الذي كان يستخدمه رئيس النيابة السابق "سون جون جونغ". ويُشتبه في أن "سون"، وهو مساعد سابق لـ"يون"، قد نقل شكاوى مكتوبة مسبقا ضد العديد من الشخصيات المؤيدة للحكومة إلى رئيس النيابة الذي تحول إلى سياسي معارض، "كيم وونغ" قبل الانتخابات العامة في العام الماضي.وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين مكتب "سون" الحالي في مكتب المدعي العام في مدينة "ديغو"، حيث كان يعمل كمشرف على قضايا حقوق الإنسان، وصادرت هاتفه المحمول لتأمين أدلة محتملة.