كوريا الشمالية تعقد جلسة برلمانية لمناقشة التشريعات المحلية

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عقدت كوريا الشمالية جلسة لبرلمانها الصوري للمرة الثانية هذا العام لمناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالشباب والاقتصاد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إن جلسة اليوم الافتتاحي للاجتماع الخامس لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر قد عقدت في قاعة جمعية "مان سو ديه" في بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء. وتغيب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن هذه الجلسة، ولم يتم الإعلان عن أي رسائل إلى كوريا الجنوبية أو أي دول أخرى حتى الآن. وحضر الاجتماع "تشيه ريونغ هيه" رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب، ورئيس الوزراء "كيم توك هون".وركزت الجلسة الافتتاحية على القضايا المحلية، وليس على الشؤون الدولية، وناقشت الفقرات المخطط لها مسبقا لمشروعات القوانين الخاصة بتعليم الشباب والتغييرات في الخطة الاقتصادية الوطنية. وكانت آخر جلسة مماثلة قد عُقدت في يناير الماضي مباشرة بعد المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم. وعادة ما تعقد كوريا الشمالية اجتماع لبرلمانها مرة واحدة في السنة في شهر أبريل.