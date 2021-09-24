كوريا الجنوبية تخطط لتطبيق نظام التعايش مع كورونا بدءا من نوفمبر

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تخطط الحكومة الكورية لتطبيع الحياة اليومية للتعايش مع وباء كورونا بدءا من أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر القادم، حتى إذا تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة 3 آلاف حالة يوميا.وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات تطعيم المسنين 90%، والفئات العمرية الأخرى 80% في أواخر شهر أكتوبر القادم.وأضاف أن الحكومة تخطط لتطبيق استراتيجية التعايش مع كورونا على مراحل اعتبارا من أوائل شهر نوفمبر القادم، مؤكدا أنه سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية حتى إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة 3 آلاف، لأنه يمكن لنظام الحجر الصحي في البلاد مواجهة الفيروس بشكل كاف.وأشار الوزير "كوان" إلى أنه سيتم تخفيف القيود على التجمعات واستخدام المطاعم والمقاهي للمطعمين باللقاحات، في المرحلة الأولى من مراحل تطبيع الحياة اليومية.وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية السماح لأولئك الذين يكملون التطعيم، والذين تثبت نتائج اختبارهم عدم افصابة بالفيروس، والذين يتعافون بعد تأكيد الإصابة، باستخدام المرافق العامة دون قيود مثلما يحدث في فرنسا وألمانيا والدانمارك.