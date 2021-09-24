استمرار الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في كوريا للشهر الـ21

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شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا طبيعيا لمدة 21 شهرا متتالية، بعد أن بلغ عدد المواليد مستوى 22 ألفا في شهر يوليو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء حول اتجاه عدد السكان لشهر يوليو، بلغ عدد المواليد 22 ألفا و352، بانخفاض 2.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق على أساس شهر يوليو منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.وشهد عدد المواليد انخفاضا لـ68 شهرا متتالية منذ شهر ديسمبر من عام 2015.أما عدد المتوفين في يوليو فبلغ 25 ألفا و690 شخصا، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس شهر يوليو منذ بدء جميع البيانات ذات الصلة.وأرجعت هيئة الإحصاءات السبب في زيادة الوفيات إلى زيادة الشيخوخة.وبهذا بلغ حجم الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في كوريا الجنوبية 3 آلاف و338 شخصا.