زيادة الصادرات الكورية للشهر الثاني عشر على التوالي

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شهدت الصادرات الكورية زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي بسبب الانتعاش في صادرات أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، سجل مؤشر حجم الصادرات في شهر أغسطس الماضي زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد مؤشر قيمة الصادرات في أغسطس على أساس الدولار زيادة بنسبة 35.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي.ومن بين المننتجات التي زاد حجم صادراتها: أجهزة الكمبيوتر، والأدوات الإلكترونية والبصرية، والآلات والمعدات.أما المنتجات التي زادت قيمة صادراتها فهي الفحم والمنتجات النفطية، والمنتجات المعدنية الأولية، والمنتجات الكيميائية.وأشار التقرير إلى أن مؤشر حجم الواردات في أغسطس زاد بنسبة 13.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما شهد مؤشر قيمة الواردات زيادة أيضا بنسبة 45.2%.