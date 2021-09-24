واشنطن قلقة من تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت

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أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها من الأنباء التي تفيد بأن كوريا الشمالية قامت بتجربة صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت.وقال مسؤول في الحكومة الأمريكية ردا على سؤال طرحته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء حول موقف الولايات المتحدة بشأن التجربية الصاروخية الكورية الشمالية، إن الحكومة الأمريكية على علم بتلك التقارير، وأنها تبذل حاليا جهودا للتأكد من طبيعة الصاروخ الكوري الشمالي، وتتعاون بشكل وثيق مع الدول الحليفة.وأضاف أن الحكومة الأمريكية تدين أي عمليات إطلاق صواريخ غير مشروعة تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والمجتمع الدولي.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد قالت اليوم الأربعاء إن القذيفة التي أطلقتها بيونغ يانغ أمس الثلاثاء كانت صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز "هوا صنغ - 8".