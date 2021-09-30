المبعوث النووي الأمريكي يؤكد أن واشنطن ما زالت مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ

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أكد المبعوث النووي الأمريكي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالمضي في المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، على الرغم من سلسلة الإطلاقات الصاروخية الأخيرة، وشدد على أن بلاده ما زالت تنتظر الرد من بيونغ يانغ.ونقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" قوله في منتدى افتراضي أقيم في جاكرتا أمس الأربعاء إن واشنطن قدمت عددا من المبادرات واقترحت إجراء الحوار بشأن مجموعة من الموضوعات.وفي حين أنه قال إن التجارب الصاروخية للشمال تؤدي إلى "زعزعة الاستقرار" وتشكل تهديدا إقليميا، فقد أكد أن واشنطن ستواصل الجهود الدبلوماسية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن أكاديمية علوم الدفاع اختبرت إطلاق صاروخ "هوا صونغ-8" الأسرع من الصوت، من مقاطعة "جا كانغ" الشمالية الغربية.