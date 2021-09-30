كوريا الجنوبية تسعى إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اليابانية الجديدة

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قال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى مواصلة التعاون مع اليابان، من أجل إقامات علاقات ثنائية تركز على المستقبل، في ضوء مجلس الوزراء الجديد الذي سيتم إطلاقه الأسبوع القادم.ونقل مكتب الرئيس "مون جيه إين" البيان المقتضب المكون من سطر واحد أمس الأربعاء، بعد فوز "فوميو كيشيدا" بزعامة الحزب الحاكم في اليابان، ومن المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء الياباني القادم.كما قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان منفصل إنها ستواصل التعاون مع الحكومة اليابانية الجديدة تحت قيادة "كيشيدا"، لتطوير العلاقات الثنائية "بطريقة موجهة نحو المستقبل".ويعد "فوميو كيشيدا"، الذي انتخب حديثا ليكون الزعيم القادم للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أحد أصحاب التوجه المعتدل في الحزب الحاكم المحافظ.وقد شغل "كيشيدا" منصب وزير الخارجية لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر في عهد رئيس الوزراء السابق "شينزو آبيه". وخلال تلك الفترة، أبرم اتفاقا مع نظيره الكوري الجنوبي لتسوية قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب نهائيا في عام 2015.