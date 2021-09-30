الأحزاب توافق على تأجيل قانون الإعلام المثير للجدل لإجراء المزيد من المحادثات

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وافقت الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمواصلة مناقشة الإصلاحات الضرورية المتعلقة بوسائل الإعلام، بما في ذلك عدد من التشريعات، بدلا من الجدل المتعثر حول التعديلات التي اقترحها الحزب الديمقراطي لقانون التحكيم الصحفي.وأعلن زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو جونغ" ونظيره من حزب قوة الشعب المعارض "كيم كي هيون" عن الحل الوسط في البرلمان يوم أمس الأربعاء، عقب سلسلة من الاجتماعات التي فشل فيها الجانبان في تقريب وجهات النظر.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كوه يونغ جين" للصحفيين في وقت سابق إن الحزب عقد جلسة مغلقة لمجلسه الأعلى واعتبر أنه سيكون من المستحيل طرح الأمر للتصويت خلال الجلسة العامة المقررة يوم الأربعاء، ولذلك قرر تأجيل الأمر.وسوف تتألف اللجنة الخاصة من تسعة أعضاء من كلا الحزبين، وسوف تواصل اجتماعاتها حتى 31 ديسمبر.ولم يتم تحديد موعد نهائي لتنفيذ المراجعات على قانون التحكيم الصحفي.