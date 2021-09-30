الزعيم الكوري الشمالي يعرض استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين

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قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنه مستعد لاستعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين خلال الشهر القادم.وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن "كيم" أدلى بهذه التصريحات في كلمته أمس أمام الجلسة الثانية لمجلس الشعب الأعلى.ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله إنه مستعد لإعادة تشغيل الخطوط الساخنة بين الكوريتين في أوائل أكتوبر ضمن الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب الكوري في تحسين العلاقات بين الكوريتين وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وفيما يتعلق باقتراح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، قال "كيم" إنه يجب ضمان الاحترام المتبادل والتخلي عن المعايير المزدوجة غير العادلة والسياسات العدائية قبل إصدار مثل ذلك الإعلان.وقال "كيم" أيضا إن سياسات واشنطن العدائية وتهديداتها العسكرية لم تتغير حتى في ظل إدارة "بايدن". ووصف عرضها للاجتماع دون شروط مسبقة بأنه غطاء لسياساتها العدائية.وتأتي تصريحات الزعيم الكوري الشمالي بعد إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.