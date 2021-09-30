اجتماع نووي بين سيول وواشنطن لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يعقد المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات اليوم الخميس في إندونيسيا لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يعقد الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "نوه كيو دوك" اجتماعا مغلقا مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" صباح اليوم الخميس في جاكرتا. ويأتي الاجتماع بعد أن قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت.وقد وصل "نوه" يوم أمس الأربعاء إلى إندونيسيا، حيث يعمل "كيم" سفيرا للولايات المتحدة أيضا.وقبل مغادرته، قال المبعوث الكوري الجنوبي إن الجانبين سيتبادلان تقييماتهما للوضع ويعقدان مناقشات معمقة حول سبل التعامل معه.وأضاف أنهم سيناقشون أيضا اقتراح الرئيس "مون جيه إين" الأخير لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.