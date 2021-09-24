تدهور معنويات الشركات الكورية في سبتمبر

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تفاقمت معنويات الشركات المحلية في شهر سبتمبر بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط.ووفقا للبنك المركزي الكوري أمس الأربعاء، فقد سجل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 84 نقطة في شهر سبتمبر، بانخفاض 3 نقاط عن الشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.كما انخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 5 نقاط على أساس شهري لتصل إلى 90 نقطة في سبتمبر. وانخفضت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، التي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار نقطتين إلى 79 نقطة.وعزا مسؤول بالبنك المركزي انخفاض معنويات الشركات إلى استمرار انتشار الفيروس على مستوى البلاد، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض أيام العمل بسبب عطلة تشوسوك، ونقص المعروض من الرقائق.وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات الشركات المحلية لشهر أكتوبر بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري لتصل إلى 86 نقطة.