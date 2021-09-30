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الاقتصادية

انخفاض الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في أغسطس

Write: 2021-09-30 10:32:15

انخفاض الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في أغسطس

Photo : YONHAP News

شهد شهر أغسطس انخفاضا في الناتج الصناعي والاستثمار والاستهلاك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس. وبذلك سجل الناتج الصناعي الإجمالي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في يونيو.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ مايو التي تنخفض فيها قيمة المؤشرات الثلاثة.

وقد انخفض الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.6% على أساس شهري أيضا.

وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.8% عن الشهر السابق. كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5.1% في الشهر الماضي على أساس شهري.
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