انخفاض الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في أغسطس

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شهد شهر أغسطس انخفاضا في الناتج الصناعي والاستثمار والاستهلاك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.ووفقا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس. وبذلك سجل الناتج الصناعي الإجمالي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في يونيو.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ مايو التي تنخفض فيها قيمة المؤشرات الثلاثة.وقد انخفض الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.6% على أساس شهري أيضا.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.8% عن الشهر السابق. كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5.1% في الشهر الماضي على أساس شهري.