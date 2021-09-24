توفير 50 ألف أغنية كورية شعبية قديمة على منصات موسيقية أجنبية على الإنترنت

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أصبح بالإمكان الاستماع إلى حوالي 50 ألف أغنية كورية شعبية قديمة على مواقع أجنبية للمصادر الموسيقية على الإنترنت.وصرحت شركة "ميوزيك آند نيو" الكورية اليوم بأنها أبرمت اتفاقية مشاركة استراتيجية مع شركة "أواسيس ريكورد ميوزيك"، حيث يُتوقع أن تقوم بتوزيع حوالي 130 ألف أغنية كورية شعبية، بما في ذلك 50 ألف أغنية لعدد من المطربين الكوريين القدماء، تحتفظ شركة "أواسيس" بحقوق ملكيتها على عدد من المنصات الأجنبية الموسيقية بما فيها "سبوتيفاي" و"تيك توك" و"لاين ميوزيك".يشار إلى أن شركة "أواسيس" الكورية انطلقت في عام 1952، وهي تعتبر أقدم الشركات المحلية للأسطوانات الموسيقية، وبالتالي فهي تحتفظ بكمية كبيرة من الألبومات التي لم تصدر حتى الآن وتسجيلات أصلية لعدد كبير من كبار الفنانين الكوريين القدماء.وتخطط شركة "ميوزيك آند نيو" لتعريف العالم بالأغاني الكورية القديمة وكبار الفنانين الكوريين اعتمادا على اتفاقية المشاركة الجديدة التي أبرمتها مع شركة "أواسيس".