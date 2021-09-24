توقعات بتمديد المستوى الحالي من نظام التباعد الاجتماعي في كوريا

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا 2564 حالة طوال يوم أمس، ليتم تسجيل أكبر عدد من الحالات لمدة أسبوع واحد، كما ظل العدد اليومي للإصابات الجديدة فوق مستوى 1000 لليوم السادس والثمانين على التوالي، أي منذ يوم 7 من شهر يوليو الماضي.وقد استمر عدد الإصابات اليومية في مستوى يزيد عن ألفين خلال الأسبوع الأخير كله، ليصل متوسط أعداد الحالات اليومية إلى 2630.كما تدهورت مختلف المؤشرات ذات الصلة، حيث بلغ مؤشر إعادة إنتاج العدوى، الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم العدوى بواسطة شخص واحد مصاب، 1.04 نقطة، في زيادة مضطردة للأسبوع الثالث على التوالي، وبصفة خاصة ارتفع المؤشر في منطقة العاصمة الكبرى إلى 1.08 نقطة.وسجلت نسبة اكتشاف المتحور "دلتا" 99.5%.وبالإضافة إلى ذلك، يزداد القلق من اتساع دائرة العدوى مع زيادة التنقلات بمناسبة حلول موسم النزهات الخريفية، إلى جانب وجود بعض العطلات الرسمية في أوائل شهر أكتوبر القادم.وبالتالي ظلت الحكومة الكورية تعاني من صعوبة في تحديد المستوى الجديد من نظام التباعد الاجتماعي الذي سيتم تطبيقه بدءا من الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المستوى الجديد بعد اجتماع سيعقده مركز التعامل مع الأوبئة في الأول من الشهر القادم.ونظرا لأن الموجة الرابعة من الوباء مازالت قائمة خاصة بعد إجازة عيد الحصاد، فمن المتوقع أن يتم تمديد المستوى الحالي من نظام التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين إضافيين.