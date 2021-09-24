مجلس الأمن يناقش إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم لبحث قضية الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي.وأوضح التقرير أن الاجتماع سيعقد خلف أبواب مغلقة بناء على طلب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد نشرت تقريرا أمس قالت فيه إن لجنة علوم الدفاع أجرت اختبار إطلاق صاروخ بسرعة تفوق سرعة الصوت من طراز "هوا صونغ - 8"، الذي طورته مؤخرا، في منطقة "دو يانغ" بمقاطعة "جا كانغ" أول من أمس الثلاثاء.وصرح مسؤول في الحكومة الأمريكية بأنه يتم حاليا التأكد من طبيعة القذيفة الأخيرة، مؤكدا على أن أي قدرات تسليحية كورية شمالية جديدة تعتبر امرا خطيرا.وردا على سؤال حول الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، أعرب المسؤول الأمريكي عن قلق بلاده قائلا إنهم قرؤوا إفادات صحفية مثيرة للصدمة فيما يتعلق بذلك.