كوريا تنفق 500 مليار وون على تطوير علاجات ولقاحات مضادة لفيروس كورونا

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صرحت الحكومة الكورية بأنها ستضخ حوالي 500 مليار وون، أي ما يعادل 435 مليون دولار، خلال العام القادم، من أجل تطوير علاجات ولقاحات مضادة لفيروس كورونا.جاء ذلك في الاجتماع الحادي عشر للجنة الخاصة لدعم تطوير العلاجات واللقاحات، الذي عقدته وزارة الصحة ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات بعد ظهر اليوم، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي لعملية التطوير وخطة دعمها إلى جانب ميزانيات العام القادم.وتنوي الحكومة التركيز على دعم المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية الخاصة بتطوير لقاح جديد حتى يتم تسويقه في النصف الأول من العام القادم. وتخطط لضخ 155 مليارا و200 مليون وون في مجال تطوير العلاجات، و257 مليارا و500 مليون وون في مجال تطوير اللقاحات، وذلك خلال الفترة من 2020 وحتى 2022.من ناحية أخرى، تم تخصيص 526 مليارا و500 مليون وون كميزانية للعام القادم للتعامل مع وباء كورونا، منها 321 مليار وون لتطوير العلاجات واللقاحات وشراء اللقاحات القائمة، و106 مليارات و300 مليون وون لبناء معدات ومرافق الاختبارات ذات الصلة، و30 مليارا و200 مليون وون لتطوير الجيل القادم من أجهزة التعامل مع الأمراض المعدية، و69 مليار وون للبحث والتطوير في المجالات ذات الصلة.وقالت الحكومة الكورية إنها ستقوم بتسهيل إجراءات الدعم من خلال إنشاء مركز وطني لدعم الاختبارات السريرية بهدف رفع نسبة الوصول إلى الاختبارات السريرية.