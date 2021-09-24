مناقشات برلمانية لتقييد أعمال شركات التقنيات الكبرى

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تشهد كوريا الجنوبية حاليا مناقشات حول سبل مواجهة قضية الاحتكار الذي تمارسه الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.وفي هذا الإطار، ستعقد جلسة برلمانية غدا الجمعة، تم استدعاء العديد من رؤساء شركات المنصات المحلية إليها، حيث استدعت اللجنة البرلمانية للشؤون السياسية رئيس مجلس إدارة شركة كاكاو "كيم بوم سو".ومن المتوقع أن تركز اللجنة على تدقيق بعض الاتهامات ضده بما في ذلك مخالفة مبدأ الفصل بين رأس المال التمويلي ورأس المال الصناعي، وإنشاء 118 شركة فرعية لكاكاو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها "كيم" جلسة برلمانية منذ 3 أعوام.كما تخطط لجنة الشؤون السياسية لاستدعاء رئيس شركة كوبانغ "كانغ هان سُنغ" من أجل مساءلته حول التعاملات غير العادلة مع البائعين.ومن المتوقع أن تركز اللجنة البرلمانية للأراضي والنقل على توجيه أسئلة متعددة بشأن الرسوم التي تفرضها شركة "كاكاو موبيليتي" التي تسيطر على سوق طلب سيارات الأجرة المحلية.أما لجنة العلوم وتقنية المعلومات والإذاعة والاتصالات فقد استدعت عددا من كبار المسؤولين الكوريين في شركتيْ "غوغل" و"آبل" وشركات التكنولوجيا المحلية الأخرى.