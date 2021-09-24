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تقرر إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري "نوري" يوم 21 أكتوبر القادم.وعقدت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية اجتماعا أمس للجنة الخاصة بالصاروخ "نوري"، الذي تم تصنيعه بتقنيات كورية، حيث اختارت موعد الإطلاق، وذلك بعد إجراء مراجعات لأوضاع الاستعداد التقنية لإطلاقه وأفضل الظروف المناسبة.وسوف يتم تحديد وقت الإطلاق فيما بين الساعة الثالثة والسابعة من بعد ظهر ذلك اليوم بناء على حالة الطقس واحتمالات التصادم مع مواد في الفضاء وغير ذلك من العوامل.واستعدادا لاحتمال تغيير موعد الإطلاق بسبب ظروف الطقس، سيتم خلال الفترة من 22 وحتى 28 من أكتوبر إجراء التحضيرات للإطلاق.وكانت آخر فحوصات أجريت على الصاروخ "نوري" قد تمت في مكان إطلاقه، وهو مركز "نارو" الفضائي في منطقة "كوهُنغ" بمقاطعة جنوب جولا، حيث تم تزويده بالوقود اللازم للإطلاق الفعلي، الذي سيتم من المنصة رقم 2 في المركز.وصرح المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي بأنه سيتأكد من جاهزية الاتصالات بين المنصة والصاروخ، كما سيفحص المنشآت والنظم الخاصة بالإطلاق والتشغيل، ثم ينهي عملية تحضير منصة الإطلاق حتى منتصف الشهر القادم.