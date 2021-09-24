سيول وطوكيو وواشنطن تعرب عن القلق بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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قالت وزارة الخارجية اليابانية أمس الخميس إن كبار المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أعربوا عن مخاوفهم بشأن الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.ووفقا للوزارة اليابانية، فقد أجرى المبعوث النووي "تاكيهيرو فوناكوشي" مباحثات هاتفيه مع نظيريه: الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك"، والأمريكي "سونغ كيم"، بعد ظهر أمس الخميس.وقالت الوزارة إن المسؤولين الثلاثة تبادلوا خلال الاجتماع الآراء بشأن الأوضاع في كوريا الشمالية، وركزوا على الأنشطة النووية والصاروخية الأخيرة.واتفق المبعوثون النوويون على مواصلة التعاون الثلاثي من أجل النزع الكامل للسلاح النووي من كوريا الشمالية.وجاءت هذه المحادثات الثلاثية بعد أن عقد "نوه" و"كيم" اجتماعا ثنائيا مباشرا في إندونيسيا أمس الخميس لمناقشة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.