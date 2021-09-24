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السياسية

سيول وطوكيو وواشنطن تعرب عن القلق بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

Write: 2021-10-01 11:13:49Update: 2021-10-01 11:16:38

سيول وطوكيو وواشنطن تعرب عن القلق بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية اليابانية أمس الخميس إن كبار المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أعربوا عن مخاوفهم بشأن الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.
ووفقا للوزارة اليابانية، فقد أجرى المبعوث النووي "تاكيهيرو فوناكوشي" مباحثات هاتفيه مع نظيريه: الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك"، والأمريكي "سونغ كيم"، بعد ظهر أمس الخميس.
وقالت الوزارة إن المسؤولين الثلاثة تبادلوا خلال الاجتماع الآراء بشأن الأوضاع في كوريا الشمالية، وركزوا على الأنشطة النووية والصاروخية الأخيرة.
واتفق المبعوثون النوويون على مواصلة التعاون الثلاثي من أجل النزع الكامل للسلاح النووي من كوريا الشمالية.
وجاءت هذه المحادثات الثلاثية بعد أن عقد "نوه" و"كيم" اجتماعا ثنائيا مباشرا في إندونيسيا أمس الخميس لمناقشة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

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