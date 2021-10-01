محكمة كورية جنوبية تحكم ضد أنصار المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ

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قضت محكمة كورية جنوبية لصالح قرار وزارة التوحيد بإلغاء ترخيص مجموعة يقودها منشقون من كوريا الشمالية بسبب إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.وأصدرت محكمة سيول الإدارية أمس الخميس حكما بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أعضاء حركة "مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، قائلة إن إرسال تلك المنشورات يتعارض مع المصلحة العامة، ويشكل تهديدا لأرواح المواطنين.وقالت أيضا إن إرسال منشورات عبر الحدود يمكن أن يزيد التوتر العسكري بين الكوريتين، ومن ثم فإنه يرقى إلى كونه انتهاكا خطيرا لجهود الحكومة من أجل سياسات التوحيد السلمي.وفيما يتعلق بادعاء المجموعة بأن إلغاء الترخيص يمس حريتها في التعبير، قالت المحكمة إنه بغض النظر عن محتويات المنشورات، فمن الممكن تنظيم كيفية التعبير عن هذه الآراء وفقا لمبدأ التناسب ومبدأ الحظر المفرط.وبموجب هذا الحكم، ستفقد المجموعة التي يقودها المنشق "بارك سانغ هاك" وضعها كمؤسسة مسجلة في الوزارة بدءا من أواخر شهر أكتوبر الجاري.