قائد أمريكي يؤكد أمن بلاده من تهديد صواريخ بيونغ يانغ الأسرع من الصوت

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أكد قائد عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة ستكون في مأمن من تهديدات صواريخ كوريا الشمالية الأسرع من الصوت.جاء ذلك بعد أن قالت كوريا الشمالية يوم الأربعاء إنها أجرت تجارب في اليوم السابق على إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت تم تطويره حديثا.وقال الجنرال "غلين فانهيرك" قائد قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، يوم أمس الخميس، إن سلطات الاستخبارات الأمريكية لا تزال تتحقق من مزاعم كوريا الشمالية.وأضاف "فانهيرك" في إفادة صحفية لوزارة الدفاع أن تقييمه هو أن البر الرئيسي للولايات المتحدة سيكون في مأمن من الصاروخ الذي تزعم كوريا الشمالية أنها اختبرته.وكان المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" قد أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإطلاق الصاروخي لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لدى كوريا الشمالية.وأضاف أنه لم يتغير شيء في التزام الولايات المتحدة بتحالفاتها مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وأن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء.