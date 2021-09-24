تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين

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مددت السلطات الحكومية الكورية إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين مع بعض التعديلات، وسط استمرار انتشار فيروس كورونا على مستوى البلاد.وستظل سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي المحيطة بها تحت المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي في البلاد، بينما ستبقى المناطق خارج منطقة العاصمة تحت المستوى الثالث، حتى يوم 17 أكتوبر.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" هذا القرار اليوم الجمعة في اجتماع حول فيروس كورونا في سيول، مشيرا إلى الارتفاع المستمر في عدد الحالات بعد عطلة التشوسوك.وستحافظ الحكومة على الحدود القصوى الحالية المفروضة على التجمعات الخاصة أيضا. وبموجب المستوى الرابع، يمكن تجمع ما يصل إلى ستة أشخاص قبل الساعة 6 مساء، وأربعة أشخاص بعدها، بشرط أن يكون من بينهم شخصان على الأقل قد تم تطعيمهما بالكامل.ومع ذلك، ستكون هناك بعض التغييرات، حيث ستطبق الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين إجراءات حجر صحي مخففة على حفلات الزفاف وأحداث عيد الميلاد الأول والمرافق الرياضية في الهواء الطلق، والتي تركز على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.