وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران يناقشان قضية الأموال المجمدة

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أجرى كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية وإيران محادثات هاتفية يوم أمس الخميس لبحث قضية الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، فقد طلب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد الله يان" من نظيره الكوري مضاعفة الجهود لحل المشكلة.وردا على ذلك، قال وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" إن كوريا الجنوبية بذلت قصارى جهدها، حيث استخدمت جزءا من الأموال لدفع مستحقات إيران لدى الأمم المتحدة، كما شاركت في التجارة الإنسانية.وتعهد الوزير "جونغ" بمواصلة هذه الجهود، وتعهد بالبحث عن سبل لمساعدة إيران، التي تواجه صعوبات في تأمين لقاحات كورونا والإمدادات الطبية.وبالإضافة إلى ذلك، أعرب "جونغ" عن دعم سيول للمفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.