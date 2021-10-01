الصادرات الكورية تسجل أعلى مستوى في سبتمبر

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تجاوزت قيمة الصادرات الكورية 55 مليارا و800 مليون دولار في شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى من الصادرات في تاريخ التجارة الخارجية الكورية.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم إن قيمة الصادرات الكورية زادت بـ16.7% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 55 مليارا و830 مليون دولار، وهي القيمة الأعلى خلال الـ65 عاما الماضية، أي منذ عام 1956 عندما بدأت الحكومة في إجراء الإحصاءات ذات الصلة.وقد تجاوزت تلك القيمة الرقم القياسي القائم، البالغ 55 مليارا و480 مليون دولار في شهر يوليو من هذا العام، مما يعني أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد بعد شهرين فقط.كما بلغ متوسط الصادرات اليومية مليارين و66 مليون دولار، وهو أيضا رقم قياسي جديد في تاريخ التجارة الكورية.وبهذا زادت الصادرات الكورية الشهرية زيادة مضطردة للشهر الحادي عشر على التوالي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.أما قيمة الصادرات التراكمية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام فقد بلغت 467 مليارا و700 مليون دولار لتحتل المركز الأول مقارنة بنفس الفترة في التاريخ.أما الواردات الكورية في الشهر الماضي فقد زادت بـ44 % لتبلغ 51 مليارا و560 مليون دولار.وبلغ الفائض في الميزان التجاري الكوري 4 مليارات و200 مليون دولار، وهو فائض للشهر السابع عشر على التوالي.