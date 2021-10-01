افتتاح مهرجان التراث العالمي لعام 2021 في جزيرة جيجو اليوم

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افتتح اليوم مهرجان التراث العالمي لعام 2021 "جزيرة جيجو البركانية وكهوف الحمم".وكان من التوقع أن تقام فعاليات المهرجان بمشاركة عدد كبير من مواطني جيجو والسياح في مختلف مناطقها إلا أنها ستجري عن بعد عبر الإنترنت فقط من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.ومن المقرر أن يتم تنظيم 19 برنامجا متنوعا في إطار المهرجان على مدار شهر واحد، من أهمها برنامجا "الفريق الزائر" و"المشي في المعالم التراثية الرئيسية في الجزيرة"، واللذان سيجريان أيضا عبر الإنترنت فقط.وبالنسبة لبرنامج الفريق الزائر فسوف يتم إبداله بعدد من التجارب والمحاضرات الخاصة عن بعد الأمر، الذي سيتيح فرصة لتعميق الفهم للممتلكات الطبيعية والثقافية الكورية.أما برنامج المشي فسوف يضم مختلف أنواع المحتويات التي تشمل طرق "الحمم البركانية" و"الكهوف" و"الأحجار والحياة الجديدة"، بصحبة بعض الناشطين عبر يوتيوب ومرشدي الاستكشاف.وبدءا من يوم الخامس من هذا الشهر سيتم بث المحتويات عبر إذاعة "زي إي بي إس جيجو" و"يوتيوب" لتتيح للمشاهدين فرص تجربة مختلف الطرق الساحرة والجذابة مع شروح خبراء بارزين.ومن المتوقع أن يتم بث المراسم التذكارية لمهرجان التراث العالمي في مختلف أنحاء البلاد بواسطة هيئة "كي بي إس" يوم السادس عشر من هذا الشهر.