مراسم تذكارية بمناسبة يوم الجيش الكوري

Photo : YONHAP News

أقيمت اليوم الجمعة مراسم تذكارية خاصة بمناسبة يوم الجيش الكوري الـ73 في ميناء "يونغ إيل" بمدينة "بوهانغ" بالقرب من مقر الفرقة الأولى للقوات البحرية، وهي المرة الأولى التي تقام فيها المراسم هناك منذ تأسيس الجيش الكوري.وخلال المراسم التذكارية قام الجيش الكوري بتقديم استعراض لعملية "صنع السلام" المتمثلة في عملية إنزال مشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية والبرمائية معا.ومنح الرئيس الكوري أوسمة عسكرية للمساهمين في معركة الدفاع عن جزيرة "يون بيونغ"، إلى جانب منح جوائز لـ11 فرقة عسكرية شاركت في "عملية المعجزة" في أفغانستان، وعملية استعادة رفاة الجنرال "هونغ بوم دو" إلى البلاد، ثم ألقى كلمة قال فيها إن كوريا احتلت المركز السادس على مستوى العالم من حيث قدرة الدفاع العسكري بفضل تضحيات وتفاني الجيش الكوري.كما أكد على أنه سيحمي السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية اعتمادا على الأمن المتين، معتبرا أن الإصلاحات الجريئة في مجال حقوق الإنسان داخل الجيش تمثل طريقا قصيرا نحو بناء جيش قوي.