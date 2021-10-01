استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين بدءا من اليوم

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تمت اليوم الاثنين استعادة جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين بعد مرور 55 يوما منذ أن قطعتها كوريا الشمالية من جانب واحد احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأعلنت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية أنه تمت إعادة ربط خط الاتصال في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في الساعة التاسعة من صباح اليوم.ومن جانبها قالت وزارة الدفاع إنه تم استئناف إجراء المكالمات الهاتفية المنتظمة عبر خطي الاتصال العسكريين الشرقي والغربي في نفس الوقت.وتوقعت الحكومة الكورية أن تضع استعادة خطوط الاتصال قاعدة أساسية لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكورتين، كما أعربت عن أملها في استئناف الحوار بين الكوريين لبحث القضايا المتعلقة بتحسين العلاقات بينهما وإحراز السلام في شبه الجزيرة الكورية.وجاء قرار كوريا الشمالية بإعادة تشغيل خطوط الاتصال مع الجنوب تنفيذا للوعد الذي قطعه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي أعرب فيه عن نيته إعادة ربط خطوط الاتصال المقطوعة بين الكوريتين.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم إن سلطات كوريا الجنوبية يتعين عليها بذل جهود إيجابية لوضع العلاقات بين الكوريتين على المسار الصحيح، وتسوية المهام البارزة التي يجب أن تحظى بأولوية لفتح آفاق مشرقة في المستقبل، مع مراعاة معنى استعادة خطوط الاتصال.