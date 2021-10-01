تسجيل أقل من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا لأول مرة منذ 11 يوما

Photo : YONHAP News

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 1673 حالة، منها 1653 حالة محلية المصدر، و20 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا تم تسجيل أقل من ألفي إصابة جديدة لأول مرة بعد أن تجاوز عدد الإصابات الجديدة ألفي إصابة لمدة 11 يوما متتالية منذ يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.وتم تأكيد 73.6% من حالات الإصابة الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك 570 حالة في سيول، و530 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و118 حالة في مدينة إنتشون.ومن ناحية أخرى، تم تطعيم 77.3% من إجمالي عدد سكان البلاد بالجرعة الأولى من اللقاحات، بينما تم التطعيم بجرعتين كاملتين لـ52.6%.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 2513 حالة وفاة حتى الآن.