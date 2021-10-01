طائرات حربية صينية تحلق باتجاه تايوان لليوم الثالث

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حلقت طائرات حربية صينية باتجاه تايوان وتوغلت في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد تحليق 16 طائرة حربية صينية، منها 8 مقاتلات من طراز "جي-16"، و4 مقاتلات من طراز "سو-30"، وطائرتان للإنذار المبكر من طراز "كي جي-500"، وطائرتان دوريتان مضادتان للغواصات من طراز "واي-8".وقالت القوات الجوية التايوانية إنها ردت على التوغل الجوي الصيني بوضع مقاتلاتها في حالة تأهب وتنصيب أنظمتها الصاروخية.كما قال تقرير نشرته صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية إن 93 طائرة حربية صينية قد توغلت في منطقة الدفاع الجوي التايوانية منذ يوم الأول من أكتوبر الماضي.وأكدت القوات الجوية التايوانية على أن هذا التوغل الجوي الصيني يشكل خطرا على السلام الإقليمي في المنطقة، ويسبب توترا في العلاقات بين تايوان والصين.وتوقع معهد الأمن الدفاعي التابع لوزارة الدفاع التايوانية أن تتوغل مقاتلة صينية جديدة من طراز "جي-16 دي" في منطقة الدفاع الجوي التايوانية لتجربة قدراتها على مواجهة أنظمة الصواريخ التايوانية.