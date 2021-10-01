حاكم كيونغ كي يحافظ على تقدمه في سباق الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الحاكم

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حقق حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" فوزا آخر في الجولة الثانية من السباق التمهيدي لترشيح الحزب الديقمراطي الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة، مما زاد من احتمال ترشيحه للانتخابات الرئاسية دون خضوعه لتصويت نهائي.وحصل "لي" على 58.1% من الأصوات، فيما حل الرئيس السابق للحزب الحاكم "لي ناك يون" في المركز الثاني بالحصول على 33.4% من الأصوات.كما فاز "لي جيه ميونغ" في السباق التمهيدي الذي جرى في مدينة إنتشون أمس الأحد أيضا بالحصول على 53.8% من الأصوات، وتلاه "لي ناك يون" بـ35.4%.وبذلك صار "لي جيه ميونغ" متقدما على "لي ناك يون" بفارق أكثر من 200 ألف صوت في جلسات التصويت التي عقدت حتى الآن.ومن المقرر إجراء ثلاث جلسات من السباق التمهيدي لترشيح الحزب الديمقراطي الحاكم للانتخابات الرئاسية في أواخر هذا الأسبوع.ويمكن أن يفوز "لي جيه ميونغ" كمرشح للحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة دون إجراء تصويت نهائي، إذا حصل على حوالي 170 ألف صوت من بين 600 ألف صوت في الجلسات الثلاث المتبقية من السباق التمهيدي.