اتحاد الصناعات الكورية يأمل في تحسن العلاقات مع طوكيو في ظل حكومة كيشيدا

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قدم اتحاد الصناعات الكورية تهنئة إلى "فوميو كيشيدا" الذي سيؤدي اليمين كرئيس وزراء جديد في اليابان.وفي بيان أصدره الاتحاد اليوم الاثنين، أعرب عن أمله في أنه مع انطلاق الحكومة اليابانية الجديدة، ستخرج سيول وطوكيو من الصعوبات السابقة وتعملان على جعل علاقاتهما التعاونية أكثر توجها نحو المستقبل.وعلى وجه الخصوص، قال اتحاد الصناعات الكورية إنه يأمل أن تتحسن العلاقات بين سيول وطوكيو تحت إدارة كيشيدا، مشيرا إلى أن كيشيدا كان وزيرا للخارجية.وقال الاتحاد إنه يأمل أن ترفع اليابان بسرعة قيود التصدير التي فرضتها على بعض المواد الرئيسية لصناعات أشباه الموصلات وشاشات العرض في كوريا الجنوبية، ووصف تلك القيود بأنها غير مفيدة لكلا الاقتصادين.كما أعرب الاتحاد عن أمله في أن ترفع اليابان قيود السفر التي فرضتها ضد كوريا الجنوبية بسبب جائحة كورونا حتى يتمكن البلدان من تعزيز تبادل رجال الأعمال بينهما.وتعهد الاتحاد ببذل المزيد من الجهود لتوسيع التبادلات مع قطاع الأعمال الياباني.