خبير أمريكي يؤكد أن العقار لن يكون بديلا مطلقا عن التطعيم ضد فيروس كورونا

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أكد "أنتوني فاوتشي" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة على أهمية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى بعد ظهور عقارات جديدة لعلاج المصابين بالفيروس.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "إيه بي سي" أمس الأحد ردا على سؤال حول ضرورة التطعيم بعد صدور موافقة دولية على عقار مضاد لفيروس كورونا، حيث قال "فاوتشي" إنه من الخطأ الفادح أن نقول إنه أصبح لدينا دواء لعلاج مرض كورونا.وأكد أن الطريقة الوحيدة لتجنب معظم الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا هي تطعيم الناس باللقاحات، مشيرا إلى ضرورة التطعيم حتى بعد ظهور دواء خاص بعلاج مرض كورونا.وكانت شركة "ميرك" الأمريكية لصناعة الأدوية قد قالت إن نتائج الجولة الثالثة من الاختبارات السريرية لدوائها "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا تفيد بأن الدواء يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة للشخص المصاب بفيروس كروونا بنسبة 50%.وأضافت الشركة أنها ستقدم طلبا للسلطات الصحية الأمريكية للحصول على موافقة طارئة على استخدام هذا الدواء.يذكر أن فيروس كورونا تسبب حتى الآن في وفاة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص حول العالم، منهم أكثر من 700 ألف في الولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره لأول مرة في نهاية ديسمبر من عام 2019.