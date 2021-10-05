وزير التجارة الكوري يبدأ جولة في 5 دول أوربية

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بدأ وزير التجارة الكوري الجنوبي "يو هان كو" جولة الأوربية تشمل خمس دول، بزيارات لكبرى الشركات في ألمانيا. وزار "يو" أمس الاثنين المقر الرئيسي لشركة الأدوية العالمية "ميرك"، وشركة المواد الكيميائية متعددة الجنسيات "بي إيه إس إف"، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في سلسلة التوريد فيما يتعلق بمواد لقاح كورونا والمواد الصناعية الرئيسية.وسوف يتوجه "يو" إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء لحضور اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري، وكذلك اجتماعات وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.وبعد ذلك سيتوجه "يو" غدا الأربعاء إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث يشارك في مباحثات مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "كلاوس شواب".وخلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة، من المقرر أن يعقد "يو" منتدى للسياسة التجارية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، ومائدة مستديرة حول التطعيم.وسوف تكون مدينة "سورينتو" الساحلية الإيطالية هي المحطة الأخيرة في جولة وزير التجارة الكوري، حيث يحضر هناك اجتماع وزراء التجارة لمجموعة العشرين.