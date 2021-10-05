أكثر من 870 ألف منزل في سيول تشهد زيادة في ضريبة الملكية إلى الحد الأعلى

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شهد أكثر من 870 ألف منزل في مدينة سيول زيادة في ضريبة الممتلكات إلى الحد الأعلى بنسبة 30 في المائة هذا العام، حيث تجاوزت قيمتها المعلنة 600 مليون وون.ووفقا لبيانات صادرة عن عضو برلماني تابع لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، ارتفعت الضرائب العقارية بنسبة 30 في المائة بحد أقصى لـ872 ألفا ومائة وخمسين منزلا في سيول.وقد ارتفع الرقم بحوالي 22 ضعفا مقارنة بـ44 ألفا وستة منزل وصلت لذلك المستوى في عام 2017.وقفزت القيمة المعلنة للمنازل على خلفية ارتفاع أسعار المنازل، رغم جهود حكومة "مون جيه إين" للحد منها.ومن ناحية أخرى، وصلت قيمة ضريبة الممتلكات المجمعة إلى ما يقرب من 756 مليار وون، بزيادة أكثر من 25 ضعف الرقم المعادل في عام 2017.