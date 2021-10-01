الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

فتح حجوزات اللقاحات اليوم للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما

Write: 2021-10-05 10:36:03Update: 2021-10-05 10:39:17

فتح حجوزات اللقاحات اليوم للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما

Photo : YONHAP News

اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ستبدأ السلطات الصحية الكورية في قبول الحجوزات الخاصة بلقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.
ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، سيتم فتح الحجوزات لهذه الفئة العمرية اليوم الثلاثاء بدءا من الساعة 8 مساء، وحتى الساعة 6 من مساء يوم 29 أكتوبر. وسوف يمكن للمراهقين المؤهلين التسجيل على موقع حجز اللقاحات. وسوف يتم إجراء التطعيمات في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.
وسوف يتم فتح الحجوزات للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاما في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر، مع تحديد التطعيمات في الفترة من 1 إلى 27 نوفمبر.
ولن تكون التطعيمات إلزامية للأطفال، وسيتم إجراؤها على أساس موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.
وفي الوقت نفسه، ستبدأ السلطات الكورية أيضا في قبول الحجوزات للجرعات المعززة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والمجموعات المعرضة للخطر مثل العاملين في المجال الطبي والموظفين في المنشآت المعرضة للفيروس.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;