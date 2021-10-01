فتح حجوزات اللقاحات اليوم للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما

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اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ستبدأ السلطات الصحية الكورية في قبول الحجوزات الخاصة بلقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، سيتم فتح الحجوزات لهذه الفئة العمرية اليوم الثلاثاء بدءا من الساعة 8 مساء، وحتى الساعة 6 من مساء يوم 29 أكتوبر. وسوف يمكن للمراهقين المؤهلين التسجيل على موقع حجز اللقاحات. وسوف يتم إجراء التطعيمات في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.وسوف يتم فتح الحجوزات للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاما في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر، مع تحديد التطعيمات في الفترة من 1 إلى 27 نوفمبر.ولن تكون التطعيمات إلزامية للأطفال، وسيتم إجراؤها على أساس موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.وفي الوقت نفسه، ستبدأ السلطات الكورية أيضا في قبول الحجوزات للجرعات المعززة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والمجموعات المعرضة للخطر مثل العاملين في المجال الطبي والموظفين في المنشآت المعرضة للفيروس.